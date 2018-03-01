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Karayolları işçisine otomobil çarptı

İstanbul’da otoyolu Edirne istikametinde çalışma yapan işçiye hafif ticari araç çarptı. Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:54
Karayolları işçisine otomobil çarptı

Olay, Otoyolu Edirne istikameti Altınşehir mevkinde saat 15.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre karayollarında işçi olarak çalışan Yılmaz İ. (50) mesai arkadaşları ile birlikte yol kenarında temizlik ve bakım çalışması yapıyordu. İşini bitirip tekrar aracının bulunduğu emniyet şeridine geçmeye çalışan Yılmaz İ.'ye o sırada yoldan geçen Adalet Bakanlığı'na ait hafif ticari araç sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Yılmaz İ.'ye olay yerine çağrılan ambulans ekipleri ilk müdahalenin ardından yakındaki bir devlet hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisi ile aracın ön camı kırılırken trafik ise bir süre tamamen durduktan sonra kontrollü olarak akmaya başladı

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Karayolları işçisine otomobil çarptı
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