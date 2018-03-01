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Marmara’da kar zamanı

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018
Marmara’da kar zamanı
Balkanlar'dan gelen kar, Trakya'da etkili oldu. Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde okullar 1 gün tatil edilirken, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. 'de dün sabah yeniden başlayan kar yağışı daha sonra etkisini kaybetti. 'da da dün sabah başlayan şiddetli sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Bebek'te bir binanın istinat duvarı evin üzerine çöktü. Kentte zaman zaman kısa aralıklarla da olsa karla karışık yağmur da görüldü. Sıcaklığın eksi 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklenen kentte, AKOM bugün ve yarın don uyarısı yaparak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan Muğla'nın Milas ilçesinde Kocaçay deresinden geçmeye çalışan Nuri (62) ve Belgin Gümüş (53) çiftinin içinde bulunduğu otomobil suya kapıldı. Belgin Gümüş'ün cesedine ulaşılırken Nuri Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.
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Marmara’da kar zamanı
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