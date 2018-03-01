Marmara’da kar zamanı

Balkanlar'dan gelen kar, Trakya'da etkili
oldu. Kırklareli'nin
Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde
okullar 1 gün
tatil edilirken, Dereköy
Sınır Kapısı yolunda
ulaşım tek şeritten sağlandı. Edirne
'de dün sabah yeniden
başlayan kar yağışı daha sonra
etkisini kaybetti. İstanbul
'da
da dün sabah başlayan şiddetli
sağanak yağış, yolları
göle çevirdi. Bebek'te bir binanın
istinat duvarı evin üzerine
çöktü. Kentte zaman zaman
kısa aralıklarla da olsa karla
karışık yağmur da görüldü.
Sıcaklığın eksi 2 ila 5 derecelere
kadar düşmesi beklenen
kentte, AKOM bugün
ve yarın don uyarısı yaparak
sürücüleri dikkatli olmaları
konusunda uyardı.
Öte yandan Muğla'nın Milas ilçesinde Kocaçay deresinden geçmeye çalışan Nuri (62) ve Belgin Gümüş (53) çiftinin içinde bulunduğu otomobil suya kapıldı. Belgin Gümüş'ün cesedine ulaşılırken Nuri Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.