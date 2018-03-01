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Oltasına 450 kiloluk köpekbalığı takıldı

'ın ilçesi açıklarında balıkçı , 450 kiloluk köpekbalığı yakaladı. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki köpekbalığını Efeler'deki dükkanında sergileyen Mansur, bugüne kadar 4 köpekbalığı yakaladığını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 14:48
Oltasına 450 kiloluk köpekbalığı takıldı

Efeler ilçesindeki Balıkçı Hali'nde esnaf olan (26), açıklarında avlanırken oltasına dev bir köpekbalığı takıldı. Mansur, yaklaşık bir saat mücadele ettiği köpekbalığını tekneye aldı. Mansur'un dükkanında sergilediği dev köpekbalığını gören ilçe halkı, bol bol hatıra footoğrafı çekindi.

Yaklaşık 11 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Mansur, köpekbalığının kilosunu 20 liradan satışa çıkaracağını belirterek, şunları söyledi:
"Didim açıklarında ava çıktık. Bu esnada oltamıza nın takıldığını fark ettik ve büyük bir mücadele sonunda balığı avladık. Balığı dükkanımızda bir, iki gün sergileyeceğiz. Bu Didim açıklarında yakaladığım 4'üncü köpek balığı. İnsan vücuduna birçok faydası olan köpek balığı guatr, kanser ve şeker hastalığına iyi geliyor. Balığı kilosu 20 liradan satışa sunacağım. Satışa sunmadan önce balığı dükkanımın önünde sergileyerek vatandaşlarımıza bir jest yapmak istedim. Vatandaşlarımız balığa yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca yüzlerce vatandaşımız dükkanımıza gelerek balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Herkesi köpekbalığının lezzetini tatmaya davet ediyorum" dedi.

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Oltasına 450 kiloluk köpekbalığı takıldı
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