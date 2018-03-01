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Oyuncu felç geçirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu , geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı

AA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 03:43 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 04:26
Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Alınan bilgiye göre, özellikle oynadığı televizyon dizileriyle tanınan , hafta içi felç geçirerek Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine hastanede devam edilen Yazgan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

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Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi
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