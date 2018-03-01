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sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat MPİ Şans Topu sonuçları sorgula...

sonuçları belli oldu mu? İdaresi tarafından dün akşam 872. kez çekilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. 789.141,73 TL'lik ikramiyenin devrettiği Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar 02 / 05 / 06 / 14 / 30 + 13 oldu. Şans Topu bilet sorgulama sistemimiz üzerinden bilet sorgulama işlemi yapmak için aşağıdaki sorgulama sisteminden yararlanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 11:03
Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat MPİ Şans Topu sonuçları sorgula...

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği 28 Şubat sonuçları dün akşam belli oldu. Geçen hafta yalnızca Kadıköy'den bilet alan bir vatandaşın bildiği şanslı rakamları bu hafta bilen çıkmadı ve 789.141,73 TL'lik büyük ikramiye devretti. Şans Topu bilet sorgulama burada...

Dün akşamki çekilişte belirttiğimiz gibi 5+1 bilen çıkmadı, 5 bilen kişi sayısı ise 20 oldu ve bu kişiler 3.945.75 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 4+1 bilen kişi sayısı 167 olurken; kişi başına düşen ikramiye tutarı 473.00 TL oldu. 3+1 bilen kişi sayısı 5.720, ikramiyesi ise 23.15 TL oldu.

Şans Topu nasıl oynanır? Şans Topu özellikleri nelerdir?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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