Stajyeri taciz eden Meclis çalışanı memurluktan çıkarıldı

TBMM'de 18 yaşındaki stajyer kızı 4 ay boyunca taciz ettiği iddia edilen F.K. hakkında Meclis Genel Sekreterliği'nce görevlendirilen soruşturmacı, hazırladığı raporu tamamlayarak yönetime sundu. Tanık beyanlarının yer aldığı raporda taciz olayının TBMM Ana Bina'daki koridor boşluğunda yaşandığı, suçlanan memurun elle taciz ve rahatsız edici davranışlarının bir yasama uzmanınca fark edildiği, olayın bunun üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Diğer stajyerlerin de tacize uğrayan genç kızın durumu daha önce kendilerine anlattığına dair ifadelere raporda yer verildi.



Soruşturmacı, F.K.'nın 'Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmayı' önerirken, taciz eylemi 'Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' olarak belirtildi.



TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve iki yardımcısı, Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Cevdet Yaşar ve İnsan Kaynakları Başkanı İsmail Kargulu'dan oluşan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gündeme aldığı dosya üzerinde yapılan oylama sonucu, 4-C'li olan, 24 yıldır Meclis'te çalışan F.K., memurluktan çıkarıldı.

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