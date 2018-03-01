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ve İstiklal’e manolya

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018
Taksim Meydanı ve İstiklal’e manolya
İstanbul Büyükşehir Beyediyesi ekiplerince ve 'ne saksı içinde 18 manolya ağacı yerleştirildi. Saksılardan 8'i Taksim Meydanı'na, 10'u ise Ağa Camisi ve Galatasaray Lisesi önüne konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tarihi caddeye 24 saksı ağaç yerleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, tarihi caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün tasarımlarıyla 'nun estetiğine de katkı sağlayacak. Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı'nı kapsayan çalışmalarda, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi."
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