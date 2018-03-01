Türk doktora ABD’den iki ödül

Mersin
'de Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nden iki önemli ödül aldı. 11 bin üyesi bulunan dernek, Bozkurt'u geliştirdiği teknikler nedeniyle, başvuru yapan 3 bin doktor arasından, "2017'de dernek bünyesinde gastroenterolojiye en çok bilimsel katkı yapan 5'inci doktor" seçti. Bozkurt bu başarısıyla da yarışmada dereceye giren ilk Türk doktor oldu. Dernek, başarıları nedeniyle Bozkurt'u haziranda ABD
'de düzenlenecek 2 günlük eğitim programına davet etti. Daha önce de davet edildiği ABD ve İtalya'da çalışmalarını anlatan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Bozkurt, dünyada ilk defa kolonoskopik yöntemle antibiyotik uygulanması sonucu hızlı düzelmeyi sağlayan tekniği geliştirmişti.