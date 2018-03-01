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Türk doktora ’den iki ödül

NESLİHAN ÖZBOZKURT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018
Türk doktora ABD’den iki ödül
'de Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nden iki önemli ödül aldı. 11 bin üyesi bulunan dernek, Bozkurt'u geliştirdiği teknikler nedeniyle, başvuru yapan 3 bin doktor arasından, "2017'de dernek bünyesinde gastroenterolojiye en çok bilimsel katkı yapan 5'inci doktor" seçti. Bozkurt bu başarısıyla da yarışmada dereceye giren ilk Türk doktor oldu. Dernek, başarıları nedeniyle Bozkurt'u haziranda 'de düzenlenecek 2 günlük eğitim programına davet etti. Daha önce de davet edildiği ABD ve İtalya'da çalışmalarını anlatan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Bozkurt, dünyada ilk defa kolonoskopik yöntemle antibiyotik uygulanması sonucu hızlı düzelmeyi sağlayan tekniği geliştirmişti.
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Türk doktora ABD’den iki ödül
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