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Üzerine kale direği düşen öğrenci hayatını kaybetti

'in Derinkuyu ilçesinde bir okulun bahçesinde üzerine demir kale direği düşmesi sonucu yaralanan 13 yaşındaki öğrenci, hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun olan babası kıldırdı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 17:36
Üzerine kale direği düşen öğrenci hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Kuyulutatlar köyündeki Erhan Karataş Ortaokulu bahçesinde teneffüste arkadaşlarıyla futbol oynayan 7. sınıf öğrencisi , monte edilmediği için yerde duran demir kale direğini kaldırmak istedi.

Demir direğin üzerine düşmesi sonucu yaralanan Meşe, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bünyamin Meşe için kendi köyü Doğala'da cenaze töreni düzenlendi. Köy camisindeki nı, Meşe'nin olan babası Bayram Meşe kıldırdı. Cenaze, namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, öğrencinin ailesi ve yakınları, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Müdürü Murat Demir ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı, okulda bugün eğitime ara verildiği öğrenildi.

Vatan emniyet önünde hareketli dakikalar!

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Üzerine kale direği düşen öğrenci hayatını kaybetti
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