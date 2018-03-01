Vicdansız sürücü Yonca’nın hayalini suya düşürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde 24 Aralık 2016'da çalıştığı kuaförden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Yonca Hakgüden'e, M.K. yönetimindeki bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Hakgüden, beyin travması nedeniyle 80 gün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Daha sonra 20 gün de serviste kalan genç kız taburcu edildi. Beyindeki hasar nedeniyle konuşup, yemek yiyemeyen genç kız, yine travma nedeniyle de bacakları tutmadığı için yatağa bağlı kaldı. Eski halinden eser kalmayan genç kızın ailesinin tek isteği ise kızlarının anne, baba diyerek tekrar yürüyebilmesi.

"HAYALİ, KUAFÖR OLMAKTI"

Olay sonrası kızını yerde kanlar içerisinde gördüğünü anlatan baba Arif Hakgüden, "Vuran kişiyi görmedik. Ne arabasına almış, ne ambulans çağırmış. Kaçıp gitmiş. 70-80 gün yoğun bakımda, 20 günde serviste yattı. 35-6 tane ağır ameliyat geçirdi" dedi. Kızının yatağa bağlı hale geldikten sonra işe gidemediğini belirten Baba Hakgüden, "Yemesini içmesini her şeyini eşimle birlikte yapıyoruz. Baba olduğum halde altını ben temizliyorum. Biz buraya bağlandık kaldık. Hiçbir şekilde gelirimiz yok, devletin verdiği bin lirayla geçiniyoruz" diye konuştu.

Kızının kuaför olmak istediğini ifade eden Hakgüden, "Doktorlar ümit vermiyor. Ne yürüyecek, ne de konuşacağını söylüyorlar. Tedavisi sürüyor ve ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Uzun gözükeceğe benziyor. Kızımın, 'anne', 'baba' demesini, eski günlerine dönmesini istiyorum. Yeter ki eski günlerine dönsün, kuru soğana razıyım. Hayali, kuaför olmaktı. Her gün bana gelip neler öğrendiğini anlatıyordu. Ben de seviniyor, gurur duyuyordum. 'Tam öğrenirsen sana dükkan açarız, bizim hayatımız yok, kendi hayatını kurtarırsın' diyordum ona. Çok seviniyordu. Çocuğuma nazar ettiler" diye konuştu.

Anne Leyla Hakgüden ise kızının eski günlere dönmesini dört gözle beklediğini dile getirip, "Ben kızımın konuşmasını yürümesini istiyorum. Her şeyini unuttuk. Şimdilik ayağa kalksa çok sevinecek, dünyalar bizim olacak. O üzüldükçe biz de üzülüyoruz. Sabahlara kadar yatmıyor, ağlıyor. Ağrıları çok oluyor. Şimdi olsa da otursa bizimle yemek yese. Kızıma yardım etsinler, iyi bir doktor bulsunlar başka bir şey istemiyorum" dedi.