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19 yaşındaki genç fakülte bahçesinde ölü bulundu

'daki Diş Hekimliği Fakültesi'nin bahçesinde bir kişi ölü bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 23:12
19 yaşındaki genç fakülte bahçesinde ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, fakültenin bahçesindeki banklarda bir gencin hareketsiz şekilde oturduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren kişinin 19 yaşındaki Can Mutlu olduğu tespit edildi.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Mutlu'nun cesedi, otopsi için Kurumunun morguna götürüldü.

Mutlu'nun, öğrencisi olmadığı öğrenildi.

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19 yaşındaki genç fakülte bahçesinde ölü bulundu
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