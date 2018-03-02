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8 saat trafikte kalan müzik dinlemesin

Uzmanlar: 8 saat trafik sesine maruz kalınmışsa aynı gün müzik dinlemek yanlış. 6 - arasında yüzde 12.5 oranında yüksek sesle kulaklığa bağlı işitme kaybı oluyor

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018
8 saat trafikte kalan müzik dinlemesin

Yarın 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu özel günde "Geleceği Dinle" temasıyla dünya çapında işitme kaybına uğramış kişilerin sayısındaki artışa dikkat çekti. DSÖ'ye göre; her 10 kişiden birinde işitme kaybı var. Dünyada 32 milyon, 'de ise 2 milyon 200 bin çocukta işitme kaybı bulunuyor. 65 yaşın üzerindeki kişilerin de yaklaşık üçte birinde işitme kaybı görülüyor. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Kıroğlu, bu artışın Türkiye'deki yansımalarını değerlendirdi. Son verilere göre çocuk ve gençlerde teknolojiye bağlı olarak işitme kayıplarının arttığını belirten Kıroğlu, "Bir çalışmaya göre, 6 ila arasındaki kesimde yüzde 12.5 oranında, özellikle yüksek volümde kulaklık kullanmaya bağlı işitme kaybı gelişmekte. Normal şehir trafiğinin sesi ortalama 85 desibeldir. İç kulağımızdaki hücreler bu sese 8 saate kadar dayanabilir, daha uzun süreli bir maruziyet kalıcı hasara yol açar. O gün 8 saat trafik sesine maruz kalmışsak aynı gün müzik dinlememeliyiz" dedi. Dernek üyesi Prof. Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu da Türkiye'de yenidoğan bebeklerin yüzde 98'inin işitme taramasından geçtiğini ve bu oranın refah seviyesi yüksek pek çok ülkeden daha iyi olduğunu kaydetti.

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8 saat trafikte kalan müzik dinlemesin
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