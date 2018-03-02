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'da sı: 5 yaralı

’nın Kozan ilçesinde meydana gelen sında 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 23:12
Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Cumali Genç yönetimindeki 52 FU 228 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden yönetimindeki 01 Y 0337 plakalı narenciye yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile Mürsel Genç, Ayşegül Genç ve Durmuş Ali Genç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
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