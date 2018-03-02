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Araç sahiplerine sabah şoku!

'un Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde Toplu Konutlar'ın bulunduğu sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın ve toprağın altında 15 araç kalırken, olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle olası bir faciayı önledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 12:16
Araç sahiplerine sabah şoku!

Pelitli'de bulunan Toplu Konutlar'a ait sitenin istinat duvarı saat 06.10 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvarın altında 15 araç kaldığı tahmin edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Araç sahiplerine sabah şoku!
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