Başkentte üç gecekondu ile bir marangoz atölyesi yandı

Keçiören'de Yeşiltepe Mahallesi 493. Sokak'ta Bünyamin Özdemir'in oturduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki marangoz atölyesi ile Özgür Tombak ve Salih Bayar'ın oturduğu iki katlı gecekonduya sıçradı.

Evlerde yaşayanlar alevleri görerek büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saat süren çabalar sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir gecekondu ile marangoz atölyesinin kullanılamaz hale geldiği yangın, iki katlı gecekonduda da büyük çapta hasara neden oldu.

- Mamak'ta iki katlı metruk gecekonduda yangın

Mamak'ta ise Gülveren Mahallesi Plevne Caddesi'nde metruk durumdaki iki katlı bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri çevredeki gecekondulara sıçramadan kontrol altına aldı.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında binanın bazı bölümlerinde çökmeler yaşandı.

Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.