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" Değil" deyip konserini erteledi

Afrin'den gelen acı haber sonrası pek çok sanatçı üzerine düşeni yaptı. , " olmadığını düşünüyorum" deyip konserlerini iptal etti.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 16:30
Bülent Ersoy Eğlence Zamanı Değil deyip konserini erteledi

Dün Afrin'de gerçekleşen saldırıda 8 asker oldu, 13 asker de yaralandı. Acı haberin ardından , "Bu kadar kayıp varken, eğlence olmaz" diyerek ve 'de vereceği konserleri erteledi.

"EĞLENCE ZAMANI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bülent Ersoy, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor, elim dönemde dün sekiz evladımızın şehit düştüğünü büyük bir üzüntü ve gözyaşlarıyla öğrendim. Bu kadar acı kayıplarımız varken, zamanın kazanç ve olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple, bu akşam İstanbul AtaköyNossa Costa ve yarın akşam İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleşecek konserlerimi, tüm rezervasyonlarımın günler öncesinden her iki şehirde de dolu olmasına rağmen, tek taraflı olarak ileri bir tarihe erteleme kararı aldım.

"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN"

Üzüntümün, acımın çok büyük olduğunu bildirir, konuyu siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururum. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diler, bu vesile ile acılı ailelerine sabır ve yüce Türk Milleti'ne başsağlığı dileklerimi de iletirim efendim."

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Bülent Ersoy "Eğlence Zamanı Değil" deyip konserini erteledi
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