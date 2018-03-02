Kimliğini ibraz edemeyince "Barut"a el konuldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde uygulama başlattı. Anadolu Erkek Lisesi önünde polis uygulama yaptığı sırada Alaska Kurdu cinsi köpeği ile gezen bir çocuk polisin dikkatini çekti. Polis çocuğun bu köpeği satın alamayacağını düşünerek çocuğu durdurup kimlik kontrolü yaptı. Köpeğin sahibi olduğunu söyleyen M.C.'ye (14) polis köpeğin kimlik kartını sordu. M.C. kimliğin evde olduğunu getirip gösterebileceğini söyledi. Polis ise kimliği getirene kadar köpeğe el koyacaklarını söyledi. Çocuk "köpeğimi kimseye vermem, onun kimliği var" dedi. Ancak polis köpeğe el konulacağını söylemesine rağmen çocuk polise vermemek için diretti.

HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Polis bunun üzerine köpekle çocuğu emniyete götürdü. Burada da yapılan incelemede çocuk köpeğinin kimliğini ibraz edemeyince köpeğe el konuldu. M.C. 15 yaşından küçük olduğu için Kabahatler Kanununa göre ceza yazılamadı. Ancak çocuğun "Barut" ismini verdiği köpeğe el konularak hayvan barınağına götürüldü.



Köpeğin çalınmış olabileceğinden şüphelenilerek, ortaya çıkartılması için çalışma başlatıldı.