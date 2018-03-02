Mart kapıdan baktırdı

Ordu'nun 2 ilçesinde dün okullar tatil edilirken, Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksattı. Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Eskişehir güne karla uyandı. Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava
ya bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 7 derece ölçüldüğü bölgede yollarda buzlanmalar oluştu. Kocaeli dün sabah kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kayak merkezi Kartepe'de kar kalınlığının 38 santime ulaştığı öğrenildi. Bursa, soğuk hava dalgasının etkisiyle dün güne kar yağışıyla başladı. Mudanya yolunda kar yağışı sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Uludağ'da bir gecede yaklaşık 30 santim kar yağdı ve kar kalınlığı 180 santime ulaştı. Kar yağışı Zonguldak, Bartın, Eskişehir ve Niğde'de de etkili oldu. SEL KURBANI ARANIYOR
Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün sel
sularına kapılarak kaybolan Nuri Gümüş'ü (62) bulmak için jandarma, sahil güvenlik, polis dalgıç timi, AFAD
, UMKE, AKUT ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Nuri Gümüş'ün eşi Belgin Gümüş'ün (53) cesedi bulunmuştu.