Otel cinayetine tahrik indirimi

İstanbul Ümraniye'de geçen yıl meydana gelen olayda boşanma aşamasındaki eşi Duygu Kadakal'ı bir erkekle otele girerken gören Hakan Kadakal lobide eşiyle tartıştı. Kadakal bir süre sonra genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kadakal ifadesinde, eşinin "Ben tatlımı da aldım, yukarıya da gidiyorum. E.D. ile birlikte olacağım, sana ne" dediğini iddia etti. Hakan Kadakal hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ
Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Öldürülen Duygu Kadakal'ın kardeşinin avukatı, Hakan Kadakal'ın cinayet
öncesi sosyal medyadan "Can alacağım liste kabarık" şeklinde paylaşımda bulunduğunu ve cinayeti planlayarak işlediğini iddia etti. Kararını açıklayan mahkeme sanık Hakan Kadakal'a, 'haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ancak, Duygu Kadakal'ın uyuşturucu satıcısı bir erkek ile otele girmesini haksız tahrik sayan mahkeme cezayı önce 24 yıla sonra da iyi halden 20 yıla indirdi. Üye hakim Fatma Dere Güzeloğlu ise Hakan Kadakal'ın evliliğini sonlandırmak yerine takip ederek öldürdüğünü belirterek haksız tahrik indirimine şerh koydu.