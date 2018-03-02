Oto hırsızlık çetesine darbe

BUGÜN NELER OLDU

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto hırsızlık çetesinin izini tespit etti. Gaziantep'te bir depoya operasyon yapan polis, şüphelilerin çaldıkları otomobilleri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sanayinde bir hurdacı deposunda buldu.Gaziantep ve Adıyaman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çalıntı üç otomobille birlikte, hurdacı R.Ü., Muhammet S. (24), Ahmet B. (35) ve Emrah Y. (28) yakalandı. Çalıntı otomobillere sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Çalıntı otomobilin sahibi Harun Sümbül, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Arabamız dün sabah saatlerinde çalındı ve akşam saat 20.00'de bulundu. Otomobilimiz kısa sürede yakalandığı için tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederim. Otomobilimde yaklaşık 2 bin lira gibi bir masraf var" diye konuştu.