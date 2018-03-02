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Otomobil park halindeki na çarptı: 1 yaralı

'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki na çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 06:51
Otomobil park halindeki polis aracına çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Onur Yılmaz idaresindeki 80 ER 767 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı civarında kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki elektrik panosuna, ardından da kimlik kontrolü yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinin park halindeki aracına çarptı.

, otomobil sürücüsü Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından normale döndü.

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Otomobil park halindeki polis aracına çarptı: 1 yaralı
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