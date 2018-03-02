Otopark çetesinden polise kumpas

Geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında çekilmemesi gereken araçları çektirdikleri ve bu işlerden menfaat temin ettikleri ortaya çıkan çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü ve polis memurları da vardı.

Operasyon sonrası gözaltına alınan ve işlemleri ardından mahkemeye sevk edilen Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa S., 8 trafik polisi ve otopark sahibi Okay Ö. ile bir çalışanı tutuklanmıştı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce bir yandan 'gizli projeli teknik çalışma' yürütülürken bir yandan da rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen polislerin usulsüz araç çekmelerinin önlenmesi ve vatandaşların mağdur olmamaları için tedbirler alındığı, ancak bu tedbirlerden dolayı araç çekme işi azalıp rantları bir nebze kesilen otopark çetesinin

usulsüz araç çekilmesine müdahale eden üst düzey emniyet görevlilerine baskı kurmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü iddia edildi.

HABERLER YAPTIRILDI

Tutuklu Okay Ö.'nün, dışarıdaki bağlantılarını harekete geçirerek Ali B. isimli yerel televizyoncuya Antalya'da trafik sorunu varmış gibi kurmaca haberler yaptırdığı ileri sürüldü.

ALGI OPERASYONU

Ali B.'nin 23 Kasım 2017 ve 28 Aralık 2017 tarihli televizyon haberlerinde, Antalya ilinde trafik probleminin had safhada olduğunu, özellikle de yollara park etmiş çok sayıda aracın bulunduğunu, bu nedenle trafiğin aksadığını öne sürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin bu yöntemle kamuoyunda algı, emniyet üzerinde de baskı oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, usulsüz park edildiği öne sürülen araçların Antalya'nın trafiğini felç ettiği algısı oluşturularak Okay Ö.'nün sahip olduğu otoparka daha fazla araç çekilmesini sağlanmak istendiğini belirledi.

FETÖ TUZAĞI

Bununla yetinmeyen Okay Ö.'nün usulsüz araç çekilmesini önlemeye çalışan bir üst düzey müdürün sanki FETÖ mensubu gibi gösterilerek görevden aldırılmasını sağlamaya yönelik hamleleri olduğu öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında bir kuyumcu, gazeteci Ali B. ve eski siyasetçi Burhan K. hakkında 'suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla işlem yapıldı. Her üç şüphelinin de ifadelerinin alındığı öğrenildi.