Sahibinin kokusunu alan köpek havlayıp iş yerine girince sahibine ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Dün sabah saatlerinde sahil yolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunan Kaniş cinsi köpek petshop sahibi ve aynı zamanda hayvansever olan Funda Gül'e teslim edildi. Köpeğin sahipli ve bakımlı olduğunu fark eden Gül, sahibi bulmak için arayışa geçti. Yaklaşık 7 saat boyunca Alanya sokaklarını gezen Gül, kucağındaki köpeğin sahibi bulmak için vatandaşlardan bilgi aldı. Merkezden Oba Mahallesi'ne kadar yaya olarak gelen Gül, bir marketin önünden geçtiği sırada köpek havlamaya başladı. Daha sonra köpek elinden kaçarak markete girdi. İsminin 'Thony' olduğu öğrenilen köpeğin market sahibi İbrahim Okçu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Uzun süreden beri köpeğine bulamayan Okçu, köpeğine kavuşmanın mutluluğun yaşadı.İbrahim Okçu, köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Okçu," Köpeğimiz 7-8 saattir kayıptı. Sağ olsun hanımefendi Tohny'i getirdi. İnsanlık ölmemiş, hayvanseverler duyarlı olduğu için çok teşekkür ederim. Köpeğim çok akıllı bir hayvan, çok beslemiş olmama rağmen hayatım boyunca Tohny den akıllısını görmedim" dedi.Köpeğin sahibinin olduğunun farkına varan Funda Gül ise, sokaklarda kalmasına gönlüm razı gelmediğini aktardı. Gül," Sahibini aramaya başladım. Ben gittim o beni sürükledi ve dükkanını buldu. Gerçekten çok akıllı bir köpek" diye konuştu.