Sahte polis suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 27 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, Rıza A. (62) evdeyken telefonu çaldı. Yaşlı adam telefonunu açtığında karşısındaki kişi kendisini 'Başkomiser Kemal' olarak tanıttı. Sahte polis, Rıza A.'ya, "Sizin de hesabınızın bulunduğu bankada kredi çeken kişileri takibe alıp, onları dolandıran bir çeteyi tespit ettik. Onları takip ediyoruz" dedi.Yaşlı adam, karşısındaki kişinin, "Siz de paranızı bankadan çekin, bakalım sizi kim takip edecek. Paranızı getirip bize verin, biz de Merkez Bankası'na yatırıp, devlet güvencesi altına alalım" dedi. Buna inanan Rıza A., iki ayrı bankadan önce 26 bin lira para çekip buluştuğu zanlıya parayı poşet içinde verdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu arada kendisine ulaşamayan yakınları, yaşlı adamın dolandırılabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini 'Başkomiser Kemal' olarak tanıtan şahsın Mehmet Can F. oluğunu belirledi. Yaşlı adamdan parayı aldıktan sonra Mehmet Can F. suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken,zanlının son 3 ayda Adana ve Mersin'de 7'si kadın toplam 14 kişiyi, yine aynı yöntemle yaklaşık bir milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.Mehmet Can F.'nin, kendisine hedef olarak yaşlı kadın ve erkekleri seçtiği, kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıttığı mağdurlarına inandırıcı olması için de telefon görüşmesi esnasında arka fondan 'polis telsizi' dinlettiği belirlendi. Terör örgütü PKK ve herhangi bir hırsızlık olayından yola çıkıp onları korkutan zanlının, "Hesabınızın olduğu bankanın çalışanları dolandırıcılık yapıyor, sizi de dolandırabilirler. Biz onları takip ediyoruz. Ancak paranızı çekip, bize verin. Biz de Merkez Bankası'na yatırıp devlet güvencesine alalım" diye kandırdığı tespit edildi.Sahte polis, 69 yaşında şizofreni hastası olan emekli öğretmen Kenan Ç.'ye de telefonla ulaşıp, "Bir dolandırıcılık olayında sizin hesabınız kullanılmış. Bankadaki paranızın dolandırıcıların eline geçmemesi için bize verin. Biz de Merkez Bankası'na yatırıp, devlet güvencesi altına alalım" dedi.Bunun üzerine de yaşlı adam, "Ben dolandırılmaktan korkuyorum" diyerek, kendisinden istenildiği gibi 57 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.Mehmet Can F., yine 69 yaşındaki ev kadını Nedret Ş.'ye de kendisini 'Başkomiser Kemal' olarak tanıtıp, "Üç ayrı özel bankanın çalışanları, müşterilerinin hesabındaki paraları kendi hesabına geçirip, dolandırıcılık yapıyor. Sizin paranızı devlet güvencesine almak istiyoruz. Paranızı çekip bize verin, biz de Merkez Bankası'na yatıralım" dedi. Bu yalana inanan yaşlı kadın, tam 200 bin lirasını kendi elleriyle sahte polise verip dolandırıldı.Kendisine hedef seçtiği yaşlı kadın ve erkekleri ağına düşürüp, onlardan edindiği bilgileri, sanki kendisi biliyormuş gibi yine kurbanlarına aktarıp, onların güvenini sağlayan Mehmet Can F., emniyetteki sorgusunda da yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Suçunu itiraf eden zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.