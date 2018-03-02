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’da zincirleme trafik sı: 2 ölü, 4 yaralı

’nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 2 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 15:45
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre , Birecik- karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İki otomobil ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında Mevlüde Demir ve Müslüm Şahin hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
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