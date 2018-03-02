Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Olay sabah 04.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi 175 numaralı binanın önünde meydana geldi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tedbir olarak Mecidiyeköy'den Taksim istikametine giden şeridi trafiğe kapattı.



PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ARANDI

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri park halindeki araçların da etrafında araştırma yaptı.



FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede alüminyum folyo kağıdı ve koli bandı ile sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından trafik normale döndü.

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