Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

'de fünye ile patlatıldı

Halaskargazi Caddesi'ne bırakılan polisi alarma geçirdi. Güvenlik nedeniyle Taksim yönü tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 06:46 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 06:47
Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Olay sabah 04.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi 175 numaralı binanın önünde meydana geldi. ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tedbir olarak Mecidiyeköy'den Taksim istikametine giden şeridi trafiğe kapattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ARANDI
Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri park halindeki araçların da etrafında araştırma yaptı.

FÜNYE İLE PATLATILDI
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede alüminyum folyo kağıdı ve koli bandı ile sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından trafik normale döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN