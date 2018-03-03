69 yaşında öldü, 3 kişiye hayat verdi

Samsun
'un Tekkeköy ilçesinde özel bir huzurevinde kalan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Fikret Yılmaz'ın organları bağışlandı.
Dr. Nejat Akyol Özel Bakım Merkezi'nde 6 gün önce kalp krizi geçiren ve Medicana Samsun Hastanesi'ne kaldırılan
Fikret Yılmaz'ın beyin ölümü, önceki akşam gerçekleşti. Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan yakınları ile görüşerek organ bağışı konusunda izin aldı. Yılmaz'ın organlarını almak için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 2 ekip, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Samsun'a geldi.
Yılmaz'ın ameliyatla alınan karaciğeri Elazığ'daki, böbrekleri de Antalya
'daki hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.