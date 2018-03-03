81 ilde 2 bin 138 kişi yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 14.00-19.00 saatleri arasında Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10 gerçekleştirildi. Halkın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde yayalara yönelik risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan 1 seçici ve 4 kontrol görevlisinin aralarında bulunduğu 5'er kişilik ekiplerin bulunduğu uygulamada; 72 bin 749 personel, 2 hava aracı, 6 deniz aracı ve 10 bin 436 kara aracı ile toplamda 10 bin 444 ekip, 232 dedektör köpek görev aldı.4 bin 639 noktada mobil tablet PC cihazları üzerinden sorgulama yapılarak gerçekleştirilen uygulamada 625 bin 938 kişi kontrol edildi. Uygulamada, 2 bin 138 aranan şahıs yakalandı ve 189 kişi gözaltına alındı. 154 bin 11 araç kontrol edilerek 158 aranan araç yakalandı. 995 trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi. Adli-idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 785 bin 912 TL cezai işlem uygulandı. 22 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız av tüfeği, 279 adet mermi, 29 adet kesici delici alet, 13 adet kuru sıkı tabanca, 24 gram eroin, 10 bin 185 gram esrar, 5 gram kokain, 30 gram bonzai, 18 adet uyuşturucu hap, 22 bin 286 paket kaçak sigara ve 44 litre kaçak içki ele geçirildi.Polis ve jandarma güçlerinin 81 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirdiği 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10' başarıyla tamamlandı.