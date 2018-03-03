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Akıl alır gibi değil! Hepsi bir odanın içinde bu halde bulundu!

8 bin dolar karşılığında ‘umuda yolculuk’ ’da son buldu... İnsan kaçakçılarının bir odaya kapatıp günlerce işkence ettiği kaçak göçmenler, Erzurum’da donmamak için polise sığındı. İnsan kaçakçıları, Afganlı kaçak göçmenlere tırnaklarını sökerek işkence etmişler.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 08:40 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 08:49
Akıl alır gibi değil! Hepsi bir odanın içinde bu halde bulundu!

İnsan kaçakçılarının kişi başına 8 bin Dolar alıp 'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri ve Doğubayazıt ilçesinde bir yere kapatıp günlerce işkence ettikleri 100'ün üzerinde kaçak göçmen, kapatıldıkları yerden kaçtıktan sonra 'da dağ başında soğuktan donmamak için polise sığındı. Afganlı kaçak göçmenler işkence gördükleri yerin fotoğrafını polis ve gazeteciyle paylaşarak, "Tırnaklarımızı sökerek, bizleri öldürmekle tehdit ederek" işkence yaptılar dediler.

DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİ BULDU

Erzurum'da denetim yapan polis ekipleri Nenehatun Köyü ve Çevre Yolu güzergahında 100'ün üzerinde Afganistan uyrukla kaçak göçmenle karşılaştı. Karlı arazide soğuktan donma tehlikesi atlatan kaçak göçmenler polise sığındı.

Yurda yasadışı yollardan giriş yaptıklarını ve Ankara yerine Doğubayazıt ilçesine getirildiklerini ifade eden göçmenler yaşadıkları çile dolu umuda yolculuğu anlattı.

"İNSAN KAÇAKÇILARI BİR ODAYA KAPATIP TIRNAKLARIMIZI ÇEKEREK İŞKENCE ETTİ"

Kaçak göçmenler arasında Türkçe bilen Afganlılar yaşadıkları çileli yolculuğu anlattı.

İnsan tacirlerinin kişi başına kendilerinde 8 bin dolar aldıklarını ifade eden Afganlılar, "Afganistan'da bu insan kaçakçılarıyla anlaştık. Bizi İran üzerinden Türkiye'ye getirdiler. Doğubayazıt'ta bir yere hepimizi kapattılar. Burada günlerce işkence gördük. Tırnaklarımızı çektiler. Kulaklarımızı kestiler. Boğazınızı keseriz diye ölümle tehdit ettiler. Herhangi bir şey olursa onların deşifre etmeyelim diye. Daha sonra kaçtık. Buraya kadar yürüyerek geldik. Soğuk donup öleceğiz" diye konuştu.

Erzurum'da yakalanan kaçak göçmenler otobüslere bindirilerek Aşkale Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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Akıl alır gibi değil! Hepsi bir odanın içinde bu halde bulundu!
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