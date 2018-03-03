Amcasını öldürüp gömmüş

Konya
'da yaşayan 2 çocuk babası Ebubekir Kızoğlu (33) 17 Ağustos 2016'da ortadan kayboldu. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada kayıp adamın en son yeğeni Abdullah Kızoğlu (36) ile buluştuğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Abdullah Kızoğlu'nun amcası Ebubekir'in kaybolmasından sonra kaçak yollarla Azerbaycan'a gittiğini, 6 ay önce de Türkiye'ye döndüğünü tespit etti. İstanbul'da geçen hafta bir şirkete iş başvurusunda bulunduğu tespit edilen zanlı Alibeyköy'de kaldığı eve düzenlenen baskınla yakalandı. İstanbul'dan Konya'ya getirilen zanlı, yolda amcasını öldürdüğünü, evinin 500 metre ilerisindeki sulama kanalının yanına gömdüğünü itiraf etti. 'BORCUMU ÖDEYEMEDİM'
Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki adreste kazı yapıldı, Ebubekir Kızoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası bulundu. Katil zanlısı yeğen sorgusunda, "Amcamla ortak dekorasyon işi yapıyorduk. Ona 150 bin lira borcum vardı. Sürekli parayı ödememi istiyordu. 'Ya borcunu ver ya da eşini' dediği için tartıştık. Tabancayla iki bacağına ateş ettim. 'Çocuklarım sana emanet onlara iyi bak' dedi. Daha sonra da başına ateş edip öldürdüm ve gömdüm" dedi. Amcasını öldürdükten sonra üzerine büyükbaş hayvan kemikleri ve bir kamyon hafriyat döktüğünü anlatan katil zanlısının, "Zaman zaman cesedin başına giderek dua edip ağladım. Sonra Azerbaycan'a gittim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen
zanlı tutuklandı.