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Bir annenin dramı

4 yıl önce ’den ayrılıp Hollanda’ya giden Sara Süleymanı, şu an ’nin kontrolündeki Haseke bölgesinde bulunan oğlunu kurtarmak için 10 gündür Kilis’te sınır kapısında bekliyor

Giriş Tarihi: 3.3.2018
Bir annenin dramı

Eşinden yıllar önce boşanan Sara Süleymanı (38) 'de yaşanan iç savaş sırasında 2014'te o zaman 8 yasında olan oğlu Muhammed'i dedesine teslim edip, ülkesinden ayrıldı. Yolculuk tehlikeli olacağı için oğlunu bırakıp, birkaç yakını ile birlikte önce 'ya oradan 'e ulaştı. Daha sonra lastik bir botla Yunanistan'a geçip, sonrasında Hollanda'ya varmayı başardı. Tehlikelerle dolu yolculuk sırasında ağabeyini kaybeden genç kadın geçen yıl Hollanda'da oturum izni alıp, pasaportuna kavuştu. Ancak aklı hep tek çocuğu olan Muhammed'deydi. Genç kadın geçen ay SABAH Avrupa Temsilciliği'ne müracaat ederek şu an 12 yaşında olan oğluna kavuşmak için yardım talebinde bulundu. SABAH Avrupa muhabirlerinden Mehmet Çek ile 'ye gelerek Kilis'e geçen Sara Süleymanı burada AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile görüştü. Milletvekili Dülger'in de desteğiyle anne-oğulun kavuşması için girişimler başladı ve özel bir izin çıkarıldı. Ancak Muhammed 'nin kontrolündeki Haseke bölgesinde... Kilis Öncüpınar Sınır kapısında yaklaşık 10 gündür umutla bekleyen anne, "Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım. Allah razı olsun Türkiye'den buraya kadar geldim. Oğlum tehlikeli bölgeden çıkarılıp, Türk askerinin olduğu yere kadar getirilirse ona kavuşacağım. Telefonla oğlumla görüşüyorduk. Ancak 4 yıldır onu görmüyorum. Ona kavuşacağım günü umutla bekliyorum. Oğlumun gözünden acil ameliyat olması gerekiyor" dedi.

MEHMET ÇEK

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Bir annenin dramı
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