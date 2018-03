Dirençli epilepsiden ameliyatla kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da, Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Beyin Hastanesi'nde Mali İşler Birimi'nde görev yapan Savaş D. Bodur (23), baş dönmesi ve unutkanlık sorunları çekiyordu. 2 yıl önce görev yaptığı hastanede çalışırken epilepsi nöbeti geçirdi. Acil MR'ı çekilen Bodur'a epilepsi tanısı konuldu, ilaç tedavisi başlatıldı. İlaç tedavisi bir yılı buldu ancak Bodur'un nöbetleri geçmedi. Bodur, Ağustos 2017'de beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Akın Akakın'a başvurdu. Akakın, dirençli epilepsiden kurtulması için Bodur'a cerrahi yöntemi anlattı. Epilepsinin elektriksel aktivite ile çalışan beyinde zamanla ortaya çıkan kısa devrelerden ve deşarjlardan kaynaklanan bir hastalık olduğunu, epilepsi cerrahisinde bu deşarjların engellenmesi amacıyla açık ya da kapalı yöntemlerin uygulandığını belirten Akakın, başarılı bir operasyonla Bodur'u hastalıktan kurtardı.Eskisinden çok daha sağlıklı olduğunu anlatan Bodur ise "Cerrahi operasyon sonrasında konuşmamda ve görmemde herhangi bir kayıp yaşamadım. Ameliyat sonrası yapılan EEG ve MR çekimlerinden sonra görsel ve sözel hafızamda ilerleme olduğu tespit edildi" dedi.Cerrahi operasyona karar vermeden önce hastanın nöbetlerinin tıbbi tedaviye dirençli olduğunun gözlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Akın Akakın ise her hastaya cerrahi işlem uygulanmadığına dikkat çekti.Cerrahi işlem uygulanan hasta oranının yüzde 10 olduğunu belirten Doç. Dr. Akın Akakın şu bilgileri verdi: "Epilepsi cerrahisi, elektrik yolaklarının birbiriyle olan bağlantısını kesmeye dayalı bir cerrahi türüdür. Her türde ve her yaştaki gruba ameliyat yapılabilir ama hangi hastaya yapılır dersek çocuklarda daha agresif davranmak lazım çünkü çocukların beyni gelişim aşamasında olduğu için deşarj aktiviteleri beynin yapısal ve fonksiyonel bozukluğuna yol açıyor. Gelişim sürecinde olan çocukların bu deşarjlardan çok etkilenmemesi için daha hızlı ve erken müdahale ediyoruz ama erişkinlerde 2 yıl süren ilaç tedavisine rağmen epilepsi atakları devam ediyorsa o zaman epilepsi cerrahisini düşünüyoruz."