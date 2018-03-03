İstanbul’da şiddetli lodos çatıları uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

Olay, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Çuhadar Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos, 6 katlı bir binanın çatısının bazı parçalarını ve izolasyon malzemelerini yerinden söktü. Yerinden sökülen bazı parçalar apartmanın hemen önünde bulunan elektrik tellerinde asılı kalırken, bazıları ise sokakta bulunan araçların üzerine düşerek zarar verdi. Çatıdan sökülen parçalar sokağa saçıldığı sırada kimsenin olmaması olayı bir faciayı önlerken, çatıda ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Havada asılı kalan izolasyon malzemeleri olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, kabloların üzerine düşen parçaların elektrik direğini yamulttuğu görüldü.Çatısı uçan bina sakini Nurcan Dağlı, "Çatının benim olan tarafı şiddetli lodostan dolayı uçtu. Aşağıya düşerken su giderlerini de kırmış arabanın üzerine düşmüş. Kablolara değmiş ve bir kısmı da havada asılı kalmış. Çok şükür herhangi yaralanan kimse olmadı" dedi.