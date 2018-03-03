Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türk polis teşkilatının temel amacının suçların önlenmesi, suçların aydınlatılarak suç işleyen kişilerin yakalanması, suç işleme caydırıcılığına yönelik tedbirlerin artırılması ve böylelikle kamu vicdanının rahatlatılması olduğu belirtildi. Bu kapsamda yürütülmekte olan çalışmalara ilave olarak il emniyet müdürlüklerince okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda şüpheli şahıslar kontrol edilerek aranan şahısların yakalanması ile çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı güven huzur uygulamaları, değişen suç profillerinin anında tespit edilerek asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısının artırılarak sokakta polisin görünürlüğünün artması gibi faaliyetlerin yürütüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliklerinin kurulması ile 2018 yılı ilk iki ayında mal varlığına karşı meydana gelen olayların yüzde 72'sini oluşturan olaylardan yankesicilik olayında 27,4, iş yerinden hırsızlık
olayında 27,2, oto hırsızlığı olayında 24,9, ikametten hırsızlık olayında 18,7, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayında 16,6, yağma (gasp) olayında 13,8, kapkaç olayında 13,6, otodan hırsızlık olayında 13,3, dolandırıcılık olayında 0,9 oranında düşüş meydana geldiği bildirildi. 2017'nin ilk iki ayına göre mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında yüzde 18,3 oranında düşüş sağlandığının tespit edildiği ifade edildi.