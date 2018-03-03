Haberler Yaşam Haberleri Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018’in ilk iki ayında bir önceki yılın aynı aylarına göre mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarında yüzde 18,3 oranında düşüş sağlandığını bildirdi.