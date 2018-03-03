Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Malatya’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

-Sivas karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 17:12
Malatya’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
Dün gece -Sivas Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazada Hatice Çolak(80) ve Halit Güler (65) olay yerinde hayatlarını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çolak'ın da (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza kurbanı 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Yazıhan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile çok sayıda kişi katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN