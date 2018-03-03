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Motosikletli kapkaççıyı, güvercin merakı yakalattı

'da yaklaşık 20 dakikada 4 kapkaç olayını gerçekleştiren motosikletli H.K., meraklısı olduğu güvercinlerin sergilendiği kıraathaneye gidince yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 16:44
Motosikletli kapkaççıyı, güvercin merakı yakalattı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde motosikletle dolaşarak, yaklaşık 20 dakikada 4 kapkaç olayını gerçekleştiren yankesicinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı güzergahtaki güvenlik ve Mobese kameralarını inceleyen polis, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, H.K.'nın hastalık derecesinde güvercin meraklısı olduğu saptandı.

Merkez Bağlar ilçesinde güvercinlerin sergilendiği bir kıraathanede tedbir alan sivil kıyafetli polisler, gelen H.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticareti, yaralama, kapkaç, yankesicilik gibi 7 suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Motosikletli kapkaççıyı, güvercin merakı yakalattı
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