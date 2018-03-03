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Öğrenci servisi yaptı: 1 ölü

’da yan yoldan çıkan araca çarpan öğrenci servisi vince çarparak devrildi. Can pazarının yaşandığı da 16 yaşındaki isimli öğrenci hayatını kaybetti 12 öğrenci yaralandı

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
Öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü

Arnavutköy'de, lise öğrencilerini taşıyan servisin yapması sonucunda bir öğrenci ölürken, 10'u öğrenci 12 kişide yaralandı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Hadımköy Haraççı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde Arnavutköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin bulunduğu okul servisine ara yoldan çıkan bir başka araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan okul servisi yol kenarında bulunan vince çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla okul servisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden 16 yaşındaki , doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken kazada yaralanan 10'u öğrenci 12 kişi de tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karışan araçlar jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü
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