Öğretmenin zaferi

Ankara'da tarih öğretmeni Zeynep Efetürk ile görev yaptığı Özel Zehra Okulları'nın yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre; okul yönetimi Atatürk'ün ölüm yıldönümü için hazırlanan anma programını uygulamadı. Ayrıca Çanakkale Zaferi'ni anma günü hazırlıklarında da sorun yaşandı. Oyunda geçen "Vatan sağ olsun" ifadesinin çıkarılması istendi. Efetürk bu yüzden oyunu sahnelemedi. Okul müdürü tarafından darp edilen Efetürk, işten de atıldı. Yargılama sonrası öğretmeni darp eden müdüre 100 gün adli para cezası verildi. Ayrıca Zeynep öğretmen, açtığı işe dönüş davasını da kazandı.

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