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Son Dakika Haberi: 21 yaşındaki genç kadın kocasından boşanmak isteyince...

Son dakika haberi... ’da bir kişi, kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 08:16 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 09:10
Son Dakika Haberi: 21 yaşındaki genç kadın kocasından boşanmak isteyince...

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 18 ay önce evlenen (21) ile arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. 1 yaşında erkek bebekleri olan çift arasındaki tartışmalar artınca genç kadın geçtiğimiz günlerde boşanmak istediğini ifade ederek ailesinin evine döndü.

GENÇ KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bunun üzerine bugün eşinin baba evine gelen Hakan Fırat, yanında getirdiği av tüfeği ile Kübra Güngör'e ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 ambulansı tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CANİ KOCA SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, olaydan sonra kaçan koca ise kısa süre sonra Asayiş Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı

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Son Dakika Haberi: 21 yaşındaki genç kadın kocasından boşanmak isteyince...
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