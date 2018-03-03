Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Türkiye atv izledi

Türkiye atv izledi

atv’de önceki gün yayımlanan - maçı, futbolseverleri ekran başına kilitledi. Canlı yayımlanan maç en çok izlenen program oldu

MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
Türkiye atv izledi
Türkiye'nin televizyon kanalı atv yayınına birinciliklerle devam ediyor. Şubatta en çok izlenen kanal olan atv, mart ayının ilk günü de birinci oldu.
yarı final ilk maçında - karşı karşıya geldi. Önceki akşam yayımlanan maç, futbolseverleri ekran başına kilitledi. atv ekranlarında canlı olarak yayımlanan karşılaşma nefesleri kesti, yayımlanan yüz program arasında birinci oldu. Maç, Tüm Kişiler'de 18.51 izlenme oranına ve 37.10 izlenme payına; AB Sosyal Statü'de 17,72 izlenme oranına ve 37.55 izlenme payına; +20 ABC1 Statüsün de ise 19.56 izlenme oranına ve 38.75 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 kırmızı kartın çıktığı ve 4 golün atıldığı karşılaşmada Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye atv izledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN