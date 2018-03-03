Türkiye atv izledi

Türkiye'nin televizyon kanalı atv yayınına birinciliklerle devam ediyor. Şubatta en çok izlenen kanal olan atv, mart ayının ilk günü de birinci oldu. Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Beşiktaş
-Fenerbahçe
karşı karşıya geldi. Önceki akşam yayımlanan maç, futbolseverleri ekran başına kilitledi. atv ekranlarında canlı olarak yayımlanan karşılaşma nefesleri kesti, yayımlanan yüz program arasında birinci oldu. Maç, Tüm Kişiler'de 18.51 izlenme oranına ve 37.10 izlenme payına; AB Sosyal Statü'de 17,72 izlenme oranına ve 37.55 izlenme payına; +20 ABC1 Statüsün de ise 19.56 izlenme oranına ve 38.75 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 kırmızı kartın çıktığı ve 4 golün atıldığı karşılaşmada Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı.