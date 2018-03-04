Dere taştı, tekne battı

Şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, Marmara Bölgesi'nde dün etkili oldu. Yağış nedeniyle Kırklareli'nde bir yolcu minibüsü taşan dereye kapıldı. İstanbul'da şiddetli fırtına, dolu getirdi. Beykoz'da şiddetli fırtına nedeniyle bir tekne battı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; sağanak yağış bugünden itibaren tüm yurdu etkisine alacak. Yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar ortalama 6 ila 15 derece arasında hissedilecek. İşte manzara:

DOLU YAĞDI SEFERLER İPTAL...

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Beyoğlu, Beykoz, Kadıköy, Bağcılar, Çekmeköy, Fatih, Ümraniye, Şişli'nin de aralarında olduğu bazı bölgelerde yağmur etkili oldu. Bazı yerlerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da tekne battı.

TAŞAN DEREYE KAPILDILAR...

Kırklareli'nde eriyen kar ve sağanak yağış, derelerdeki su seviyesini yükseltti. Vize ilçesinde dün sabaha karşı artan yağış nedeniyle Buzağı Deresi taştı. Düzova köyünden yola çıkan Yasettin Koyuncu'nun sürdüğü minibüs, taşan dereyi geçmeye çalışırken suya kapıldı. Bir süre sürüklendikten sonra duran minibüsteki yolcular mahsur kaldı. Bölgeye belediye ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Minibüsteki 4 yolcu ile şoför, iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Bursa'da şiddetli lodos ulaşımı aksattı.

MURAT SAVAŞ / BEYZA KABASAKAL