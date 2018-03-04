Fatih’te Zeytin Dalı Harekatı için dua

İstanbul İl Müftülüğü ve Fatih Belediyesi
organizasyonuyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatında görev yapan kahraman askerler için dua programı düzenlendi. Fatih Camii
'nde kılınan öğlen namazının ardından başlayan programda, Afrin'de görev yapan askerlerin muzafferiyeti ve şehit düşen kahramanlar için Hatim Duası edildi. Programa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir
'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 44'üncü günü devam ederken Fatih Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, her daim dualarıyla kahraman ordunun yanında olduklarını belirtti.
Öte yandan Fatih'teki tüm Selatin Camilerinde Afrin'de görev yapan kahraman askerler için dualar edildiği öğrenildi. ''Şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz''
Afrin'de görev yapmakta olan şehit olan kahraman askerler için dualar okuyan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ''Bugün Afrin harekat'nın 44'üncü günü. Fatih Belediyesi de İl Müftülüğümüz ile birlikte, Fatih'in tüm Selâtin Camii'leri başta olmak üzere tüm camiler ve Kur-an kurslarında Hatimler, Yasin-i Şerif ve Fetih Surelerini okutuyor.
Bu sayede, gönlümüzle, kalbimizle ve dualarımızla onlarla beraber olduğumuzu gösteriyoruz. Öğlen namazına müteakip olarak buradayız, namazımızın ardından da dualarımızı edeceğiz. Afrin'in sadece Güneyimizde bir ilçe olmanın ötesinde çok ciddi bir önemi ve sembolik bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Afrin'in aynı zamanda bizim ülkemizin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra geleceğimizin de teminatı olduğunu düşünüyoruz. Abdülhamid ecdadımız, ''O tahtını çakalların ve sırtlanların tam güzergahına kurmuş'' demiştir.
Buradan bunu görüyoruz, biz burada bulunduğumuz müddetçe bu tür sıkıntılarla beraber olacağız, geçmişte olduğumuz gibi. Ümit ediyoruz ki, bundan sonra acılar yaşanmasın ve bu gibi tehlikelerle karşılaşmayalım. Şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz'' diye konuştu.