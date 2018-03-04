Köstebek 7 bin defa ByLock’a bağlanmış

Malatya 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mutlu, geçtiğimiz hafta Sincan 2.Nolu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) ile mahkemeye ifade verdi. NATO'nun Malatya Kürecik Üssü'nde çevirmenlik yapan ve FETÖ elebaşı Gülen ile yakın ilişkilere sahip olduğu belirlenen Mutlu, FETÖ'nün üst yapılanması içinde yer alan kişilerle kurmuş olduğum irtibatın şahsi tanışıklığından olduğunu anlattı. Mutlu'nun üzerine kayıtlı telefonlardan 7 bin 242 defa ByLock'u kullandığı belirlendi. Mahkeme, Mutlu'nun tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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