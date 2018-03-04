Sabah yıldızı

SABAH gazetesi kültür ve sanatın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye'de kültür ve sanatın gelişimine katkıda bulunmak, sanatçıları onurlandırmak, eserlerini yaşatmak, kendi değerlerimize sahip çıkıp geçmişimizden güç almak ve gençlere ilham ve cesaret vermek amacıyla bu yıl ilk kez "SABAH YILDIZI Kültür ve Sanat Ödülleri" düzenleniyor. Ödül töreniyle alakalı dün Çırağan Sarayı'nda bir tanıtım toplantısı yapıldı. Turkuvaz Medya Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin'in sunumuyla yapılan toplantıya İskender Pala, Hülya Koçyiğit, Osman Sınav, Nevra Serezli, Tarık Ünlüoğlu, Murat Yıldırım, Prof. Dr. Rengim Gökmen, Hüseyin Sermet, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan gibi jüride yer alan önemli isimler katıldı. Müzik, Görsel Sanatlar, Edebiyat, Sinema, Tiyatro dallarında verilecek ödüller 25 Mart Pazar günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin sunuculuğunu Hande Subaşı ve Yetkin Dikinciler üstlenecek.

'UMUTLA PARLAYACAK'

Prof. Dr. İskender Pala, "Türkiye'de kültür ve sanatın görünür kılınması adına SABAH YILDIZI umutla parlayacak" derken, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan böyle bir ödül töreni yapıldığı için çok mutlu olduğunu ve etkinliği desteklediğini söyledi. Müzik jürisi başkanı Prof. Dr. Rengim Gökmen, "Önemli bir girişim. Ülkemizin en yüce makamı Cumhurbaşkanlığı makamının ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği ödüller dışında ilk defa özel girişimin bu alanda bir işe kalkışıyor olması beni çok mutlu etti. Bunun bir parçası olmak çok onur verici" diye konuştu. Sinema jüri başkanı Hülya Koçyiğit, "Her şeyden önce sanata saygı ve değer, sanata ilgi duyan kuşaklara ilham ve umut vermesi bakımından bu ödülü önemsiyorum" derken, sinema jürisinde yer alan oyuncu Murat Yıldırım, "Bir genç oyuncu olarak böyle bir oluşumun içinde olmaktan gurur duyuyorum, bu da bana ilham verecek" diye konuştu. Nevra Serezli ise "Kültür ve Sanat ödülleri çok önemli çok kapsamlı bir şey. Çok değerli insanlardan oluşan bir jüri var. Bizi zor bir görev bekliyor" dedi.



İŞTE JÜRİ ÜYELERİ...



Müzik Kategorisi: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü, Sanat Yönetmeni ve Orkestra Şefi Prof. Rengim Gökmen başkanlığında; piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Prof. Erol Parlak, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Gönül Paçacı, caz Kontrbasçısı ve aranjör Nezih Yeşilnil.

Görsel Sanatlar Kategorisi: Baksı Müzesi Kurucusu ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan başkanlığında; Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Öğretim Üyesi ressam Prof. Dr. Ergin İnan, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi heykeltraş Prof. Ferit Özşen, Galeri Baraz Yöneticisi Yahşi Baraz, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Şef Küratörü Levent Çalıkoğlu.

Edebiyat Kategorisi: Yazar Selim İleri başkanlığında; Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi yazar Prof. Dr. İskender Pala, yazar Cemil Kavukçu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi yazar Prof. Dr. Handan inci ve Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu.

Sinema Kategorisi: Devlet Sanatçısı ve sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit başkanlığında; yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, oyuncu Murat Yıldırım, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sinema Yazarları Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Vardar, Sabah Gazetesi Sinema Eleştirmeni Olkan Özyurt.

Tiyatro Kategorisi: Tiyatro ve sinema sanatçısı, yönetmen Erhan Yazıcıoğlu başkanlığında; tiyatro sanatçısı Nevra Serezli, tiyatro sanatçısı Tarık Ünlüoğlu, tiyatro sanatçısı Hazım Körmükçü, İstanbul Şehir Tiyatrosu sahne tasarımcısı ve yönetmeni Nurullah Tuncer.