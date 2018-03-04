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nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Yağmurlu ve karanlık bir sabaha uyanan , a teslim oldu. İstanbul'da erken saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış, Eyüp'te bir parkın duvarını çökertti, Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 15:40
Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji İstanbul'da bugün il genelinde yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yapmıştı.

Beklenen yağış geldi. Sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.

Bakırköy Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.

YAĞMUR NEDENİYLE DUVAR ÇÖKTÜ

İstanbul'da sabahtan beri etkisini sürdüren sağanak yağmur, Eyüp'te parkın duvarının çökmesine neden oldu.

İdris Bitlis Parkı'nın istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Duvarın zarar verdiği 5 araç itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.

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Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü
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