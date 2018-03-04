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Sahte konvoycunun evinden aslan çıktı

İstanbul'da geçen yıl 100 araçlık konvoyla cezaevine gittiği şovu yalan çıkan, sosyal medyada silah ve vahşi hayvanlarla çektirdiği fotoğraflarla tepki toplayan 'nun Beykoz'daki evine polis operasyonu düzenlendi. '' lakabıyla kendisine hayran kitlesi yaratmaya çalışan Şıklaroğlu'nun evinde çok sayıda silah ele geçirildi. Evin bahçesinde aslanla karşılaşan Organize Suçlar Polisi, evde ayrıca yılan, leylek, papağan gibi hayvanlar buldu.

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 16:19
Sahte konvoycunun evinden aslan çıktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan 'nun yakalanması için Beykoz'daki evine operasyon düzenledi. ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

EVİNDE ASLAN BESLİYOR

Polis ekipleri evde yaptığı aramada silahlarla beraber Cengiz Şıklaroğlu'nun evin bahçesinde beslediği hayvanlarla karşılaştı. Şıklaroğlu'nun evinin arka bahçesinde bulunan kafeslerde aslan, yılan, leylek, papağan, tavşan gibi hayvanlar beslediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Eve gelen şube ekipleri, Şıklaroğlu'nun, aslanı yasal yollarla Türkiye'ye getirdiğini ve evrakının tam olduğunu belirtmesi üzerine herhangi bir işlem yapmadı ve hayvanı evde bıraktı. Şıklaroğlu daha önce kamuoyunda 100 araçlık konvoyla 'cezaevine gidiyorum' diye şov yapması ve piton yılanlı fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Ancak Şıklaroğlu'nun cezaevine gitmediği ortaya çıkınca gözaltına alınmaktan kurtulamamış, tutuklanarak 'ne gönderilmişti.

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Sahte konvoycunun evinden aslan çıktı
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