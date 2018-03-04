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Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı

Sağlık sektöründe, kozmetik sanayinde kullanılan ve hidrojen peroksit ile karıştırıldığında saf hidrojenden daha zehirli olan selenyum maddesi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 10:44
Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı

'dan insan kaçakçıları aracılığıyla 'ye sokulan 995.41 gram ağırlığındaki selenyum maddesinin 4 milyon 500 bin dolar karşılığında piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Hürriyet'İn haberine göre;Ankara Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, selenyum maddesini satmaya çalışan M.A. ve H.K.'yı Batıkent'e gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde 2 farklı cam şişe içinde tuttuğu 995.41 gram selenyum maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin yasadışı yollardan Türkiye'ye soktuğu maddeyi 4 milyon 500 bin dolara satmaya çalıştığı, maddenin piyasa değerinin ise çok daha fazla olduğu öğrenildi.

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Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı
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