Silahla 4 cinayet

YURT genelinde dün meydana gelen silahlı olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Adana'nın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 22 yaşındaki Aydın Gültekin pompalı tüfek ile sokak ortasında peş peşe havaya ateş etmeye başladı. Gültekin bir ara tüfeğine doldur boşalt yaptığı sırada kendisini başından vurdu. Gültekin'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Kars'ta Atatürk Caddesi'nde karşılaşan birbirlerine hasım iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda Hakan Ç. hayatını kaybetti. Olayda 7 kişi de yaralandı. Aksaray
'de merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde de Nurullah Akpınar ile (18) Çapan A. (20) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Çapan A. tüfekle Nurullah Akpınar'ı vurarak öldürdü. Zanlı jandarmaya teslim oldu. İzmir
'in Tire ilçesinde boş bir arazide ise tüfekle vurulmuş halde Ali Yıldırım'ın cesedi bulundu.