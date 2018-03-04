Sosyal medyadan hakarete hapis istemi

Özel bir televizsyon kanalında yorumculuk yapan Lerzan Mutlu
'nun ünlülerle ilgili yaptığı bir takım yorum ve söylemler, model Ceren Hindistan
'ı kızdırdı. Hindistan, Mutlu'nun söylemleri ardından Instagram'dan Mutlu'ya yönelik mesaj atarak, iddiaya göre "Lerzan denilen s... bizi eleştiriyor" dedi. Ünlü modelin bu paylaşımı ardından Lerzan Mutlu savcılığa başvurarak Ceren Hindistan'ın cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mutlu'nun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hindistan'ın ifadesi alınmasına yönelik defalarca tebliğ yapılmasına rağmen, ünlü modele ulaşılamadı. Savcılık, Hindistan hakkında "hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ünlü model, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.