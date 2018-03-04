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Sosyal medyadan hakarete hapis istemi

Model ’a şarkıcı hakkında Instagram hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018
Sosyal medyadan hakarete hapis istemi
Özel bir televizsyon kanalında yorumculuk yapan 'nun ünlülerle ilgili yaptığı bir takım yorum ve söylemler, model 'ı kızdırdı. Hindistan, Mutlu'nun söylemleri ardından Instagram'dan Mutlu'ya yönelik mesaj atarak, iddiaya göre "Lerzan denilen s... bizi eleştiriyor" dedi. Ünlü modelin bu paylaşımı ardından Lerzan Mutlu savcılığa başvurarak Ceren Hindistan'ın cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mutlu'nun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hindistan'ın ifadesi alınmasına yönelik defalarca tebliğ yapılmasına rağmen, ünlü modele ulaşılamadı. Savcılık, Hindistan hakkında "hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ünlü model, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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Sosyal medyadan hakarete hapis istemi
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