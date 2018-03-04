Uğur Işılak’tan şarkı Yavuz Bingöl’den şiir

Şarkıcı Uğur Işılak
, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiğimiz için 'Onlar Önce Vatan Dedi
' isimli bir şarkı yaptı. Işılak'ın parçası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yavuz Bingöl
de yazdığı şiirle şehitlerimizi andı. Geçtiğimiz hafta Hatay'a giderek askerlere destek veren Yavuz Bingöl, şehit olan askerlerimizin ardından "Biz Varolalım Diye Yoklar" isimli duygu yüklü bir şiir kaleme aldı. Onlar Önce Vatan Dedi
Dillerinde tekbirlerle
Onlar önce vatan dedi
Ateş gibi yüreklerle
Onlar önce vatan dedi
Ölümüne yol seçtiler
Kahramanca ant içtiler
Yardan, candan vazgeçtiler
Onlar önce vatan dedi
Vatan için, bayrak için
Ezan için yürüdüler
Ya şehidiz, ya da gazi
Feda olsun can dediler BİZ var olalım diye yoklar
Şehitlerimizin bekleyenlerine Allah sabır versin,
Cennetin en güzel yerinde onlar artık.
Çocuk bir çoğu, hayatlarının baharlarında şehit oldular.
Bizler için yoklar, vatan için şehitler,
Biz var olalım diye yoklar.
İnşallah haklarını ödeyebileceğimiz, ülkeye faydalı bir hayat yaşarız.
Varlığımızla, birlik ve beraberliğimizle,
Dualarımızla onların emanetlerine sahip çıkabiliriz.
Ülkemizin başı sağ olsun